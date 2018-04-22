قال رئيس نادي الزمالك النائب مرتضى منصور، لوزير الشباب خالد عبد العزيز إن «الاختلاف أفسد للود قضية» في معرض حديثه عن أزمة النادي الراهنة.

وجاء كلام منصور في اجتماع عقدته اليوم لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام الماضي 2018/2019 عن ديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف منصور، مخاطبا الوزير: «رغم أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، لكن الاختلاف هنا أفسد للود قضية، ولم تكن بيني وبين الوزير أية خلافات شخصية، بل كان من أشد المعجبين بالإنجازات التي حققناها في النادي خلال الفترة الأخيرة».

وتابع منصور: «أحد الموظفين بالوزارة، وهو أحد أعضاء اللجنة المشكلة منها، تقدم بشكوى ضد اثنين من العاملين بالنادي، رغم أن المحكمة برأتهم»

وزاد منصور: «هل من الطبيعي التوقيع على عقود لاعبين بواسطة شخص غير رئيس النادي أو من يفوضه؟ وهل من المعقول توقيع العقود من جانب أحد موظفي اللجنة؟ وهل من حق الموظف توقيع شيكات؟ وإذا كان صحيحا فلماذ لم يودع المبالغ في البنك؟».

واتهم رئيس نادي الزمالك، أعضاء اللجنة التي تدير النادي حاليا، بتسريب عقود لاعبين على صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنهم «تطاولوا بالقول على نادي الزمالك، ووصفوه بأنه نادي هفية» على حد قوله.

في المقابل، رد وزير الشباب خالد عبد العزيز قائلا إن إدارة اللجنة المشكلة من الوزارة للنادي «تنفيذ لقرار النيابة العامة، ولو أصدرت النيابة العامة قرارًا بترك إدارة النادي فسيتم تنفيذه على الفور».