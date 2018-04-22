تقارير : إصابة النني بسيطة

أكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن إصابة لاعب منتخبنا الوطني، محمد النني المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي عبارة عن إلتواء بسيط في الكاحل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إصابة محمد النني التي تعرض لها خلال مباراة اليوم أمام وست هام يونايتد هي إصابة بسيطة لن يبتعد على إثرها كثيراً عن الملاعب.

يُذكر أن إصابة النني جاءت بعد تدخل قوي في وسط الملعب من أحد لاعبي نادي وست هام، ليخرج على إثرها محمولاً على ناقلة المصابين، بعد تقطيب إصابته، وسط حالة من الحزن التي بدا عليها اللاعب وتأثره بتصفيق جميع الجماهير المتواجدة بملعب المباراة.