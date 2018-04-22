«الملا» يبحث التعاون مع نائب وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي

استقبل طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نائب وزير الصناعة والتجارة في دولة فيتنام، كاو كوك هانج، الذي يزور مصر حاليا؛ للمشاركة في أولى جلسات اللجنة الفرعية المشتركة للتجارة والصناعة بين مصر وفيتنام، والتي تم إنشائها بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفيتنام في سبتمبر الماضي.

وخلال اللقاء تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال البترول، حيث أكد «الملا»، أن صناعة البترول والغاز المصرية تزخر بالعديد من الأنشطة والفرص الاستثمارية بما يعود بالفائدة على البلدين.

وقال نائب وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، الذي يرأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة الفرعية بين البلدين التي تعقد خلال الفترة من 22-23 أبريل الجاري بالقاهرة، إن بلاده تتطلع لدعم التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في صناعة البترول والغاز.