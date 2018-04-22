عاصفة رملية شديدة تضرب مدن جنوب سيناء

ضربت عاصفة رملية شديدة مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، نتيجة التقلبات الجوية التي تتعرض لها معظم محافظات الجمهورية.

وأكد يوسف منسي مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات، أنه تم رفع درجة الطوارئ القصوى بكافة مدن المحافظة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية على طول الطريق الدولي؛ للحد من حوادث المرور.

وأضاف «منسي»، عبر تصريحات صحفية اليوم، أن جميع الطرق مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن، لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع رؤساء المدن بنشر المعدات الثقيلة لرفع أي رمال تجمعت على الطريق الدولي كلا في نطاق مدينته لعدم إعاقة حركة المرور.

وأوضح أن هيئة الأرصاد الجوية أرسلت بيانا تؤكد خلاله على انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم، مشيرا إلى أن درجات الحرارة الصغرى والعظمى بمدينة رأس سدر تصل إلى 19 - 26، ونويبع 21 - 27، وطابا 15 - 24، وسانت كاترين 16 - 22، وطور سيناء 20 - 25، وشرم الشيخ 24 - 33.

ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطراب حالة البحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن جانبه، أكد العميد مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء، أنه تم تكثيف الحملات والدوريات المرورية بجميع الطرق وتفعيل الرادارات على الطريق الدولي؛ للحد من السرعة وخاصة في ظل العاصفة الرملية التي قد تؤدي إلى حجب الرؤية، كما تم نشر تحذيرات لقائدي السيارات على الطرق الدولية بضرورة توخي الحذر أثناء السفر.