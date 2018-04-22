«إيتيدا» تدعم «الجمعية المصرية» و«شعبة التكنولوجيا» و«غرفة الاتصالات» بـ 45 مليون جنيه

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» 3 اتفاقيات مع كل من الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات (اتصال) والشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، لدعمهم بمبلغ 45 مليون جنيه لمدة 3 سنوات تنتهى فى يوليو 2020 على أن يتم تجديد الاتفاقية سنويا، فقا لقرار مجلس إدارة الهيئة.

وقال ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى حضر التوقيع، إن الاتفاقيات تعد تأكيدا على اهتمام الوزارة بضرورة تطوير منظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع وبناء قدراتها البشرية والفنية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للقطاع وبما ينعكس إيجابيا على تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات وزيادة إنتاجية الشركات العاملة بها ورفع قدرتها على المنافسة لمواكبة التطورات الهائلة فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات.

من جهتها، قالت مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لـ«ايتيدا» إن الهيئة تسعى من خلال تلك الاتفاقيات إلى تحقيق أهدافها واستراتيجياتها والتى تعتمد فى الأساس على تكامل الأدوار والتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص مما يستدعى دعم الكيانات الأهلية.