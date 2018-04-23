هل من الآمن استخدام كريمات التفتيح أثناء الحمل؟

يتسبب الحمل فى العديد من التغيرات التى تطرأ على جلد المرأة، حيث تعتبر فترة الحمل من أكثر الفترات التى يفرز فيها الجسم صبغة أكثر من الطبيعى ويصاحبها ظهور أماكن داكنة فى جسم الحامل.

تقول الدكتورة راندا سعد أخصائى الأمراض الجلدية والتجميل، إن من أهم أسباب زيادة إفراز صبغة الميلانين أثناء الحمل التى تسبب الاسمرار فى مناطق متفرقة من جسم الحامل، هى التغيرات الهرمونية التى تحدث للحامل ويمكن لبعض السيدات أن تتحسن بعد الولادة من 3 ل 6 شهور وقد تستمر المشكلة لفترة أطول مع أخريات.

وتضيف سعد أن من أبرز التغيرات الجلدية التى تطرأ على جلد الحمل خلال شهور الحمل هو الكلف على شكل بقع داكنة بالوجنتين والجبهة، اسمرار البطن، ظهور التشققات البيضاء فى الصدر والبطن والفخذين نتيجة زيادة الوزن، جفاف البشرة وشحوبها، ظهور الدوالى والشعيرات الدموية فى الأرجل.

وعن وسائل التفتيح التى تلجأ إليها الحوامل خلال شهور الحمل، تحذر أخصائى الأمراض الجلدية من كل أنواع الكريمات التى تحتوى على مادة «الهيدروكينون» بتركيزاته المختلفة، والكريمات التى تحتوى على مواد قد تتسبب ضرر للجنين مثل

Vitamin A، retinol، hydroquinone،hydrogen peroxide and mercury salts والكريمات مجهولة المصدر، كذلك يمنع نهائيا إجراء أى نوع من أنواع التقشير الكيميائى.

وأخيرا تنصح الدكتورة راندا باتباع الحلول الآمنة لعلاج البقع الداكنة والكلف خلال فترة الحمل بتناول الغذاء الصحى وكميات كبيرة من الماء لترطيب الجسم، واستخدام الوصفات الطبيعية لإزالة الصبغة الزائدة من الجسم كالعسل الأبيض والزبادى واللبن البودرة والخيار، واستخدام كريمات مرطبة يوميا وواقى الشمس فى الفترة من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.