سانت اتيان يقلب تأخره أمام تروا بالدوري الفرنسي

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قلب فريق سانت إتيان تأخره بهدف أمام ضيفه تروا 2 / 1 ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز نيس على مونبلييه 1 / صفر.

وتقدم تروا بهدف سجله أداما نياني في الدقيقة الثامنة، وتعادل سانت اتيان مع روبير بيريتش في الدقيقة 68 وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني لسانت اتيان في الدقيقة 74.

ورفع سانت اتيان رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد تروا عند 29 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع(.

وفي المباراة الثانية، قفز فريق نيس للمركز الخامس في الدوري بتغلبه على مونبلييه 1 / صفر .

ويدين نيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيير لي ميلو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

ورفع نيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد مونبلييه عند 46 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام نانت.