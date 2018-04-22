أتم مسؤولو نادي الزمالك الاتفاق مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لأهلي جدة السعودي، من أجل تولي تدريب الفريق، خلفا للمدرب الحالي "المؤقت" خالد جلال.

وجاء ذك بعد الجلسة التي عقدها المدرب مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على فريق الكرة، في مدينة الجونة، التي يتواجد فيها المدرب لاتمام المفاوضات والاتفاق الرسمي، بحضور أحمد مرتضى منصور نجل رئيس النادي والذي قاد المفاوضات مع مدرب الأهلي السعودي السابق

ومن المقرر أن يحصل المدير الفني على مليون يورو سنويا تقريبا، بجانب راتب مساعديه الثلاثة الذين اصر على استقدامهم للعمل معه في الجهاز الفني، على أن تكون رواتب الجهاز الفني بالكامل خالصة الضرائب بحسب ما اشترط المدرب السويسري.