4 رؤساء سابقين للولايات المتحدة في مراسم دفن باربارا بوش

أقيمت مراسم دفن باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج إتش دبليو بوش (الأب) ووالدة بوش الابن، يوم السبت، في مراسم حضرها أربعة رؤساء سابقين للولايات المتحدة.



وتوفيت باربرا يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع مشكلات مزمنة في القلب. ودفنت في مراسم خاصة بمكتبة زوجها الرئاسية في كوليج ستيشن، بولاية تكساس.



وحضر الرئيس السابق جورج بوش الأب (1989-1993) الجنازة على كرسي متحرك، مرتديا جوارب مع صور كتب تكريما لعملها كسيدة أولى في برامج محو الأمية. ويعاني الرئيس الأسبق البالغ من العمر 93 عاما من ضعف في حالته الصحية في السنوات الأخيرة.



وشارك في الجنازة بجوار ابنهما، الرئيس السابق جورج دبليو بوش (2001-2009)، كل من الرئيسين السابقين باراك أوباما (2009-2017) وبيل كلينتون (1993-2001)، كما حضرت السيدة الأولى حاليا ميلانيا ترامب، والسيدة الأولى سابقا هيلاري كلينتون، وكذلك السيدة الأولى سابقا ميشيل أوباما.



ولم يحضر الرئيس دونالد ترامب، الذي أمر بتنكيس الأعلام حتى يوم السبت حدادا على وفاة باربرا بوش، مراسم الجنازة.