أمن القاهرة ينتهى من خطة تأمين لقاء الأهلى والزمالك

-تعزيزات أمنية بمحيط الاستاد.. والسماح بدخول 600 مشجع بـالرقم القومى



انتهت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال، من خطة تأمين مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك المقرر إقامتها على استاد القاهرة، الخميس المقبل، ضمن منافسات مباريات الدورى الممتاز.

ووافقت الجهات الأمنية فى اجتماع أمنى عقد أمس، بحضور مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال، واللواء عزت زهران حكمدار القاهرة، والعميد علاء صلاح الدين مدير أمن مقر النادى الأهلى بالجزيرة، واللواء محمد طه مدير إدارة المباريات وأمن الملاعب باتحاد الكرة، للاتفاق على الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة على حضور 600 مشجع بمدرجات الاستاد.

وأوضح مصدر أمنى أنه سيتم السماح لـ300 فرد من جماهير الأهلى بالحضور و300 من الزمالك بموجب بطاقات الرقم القومى، بالإضافة إلى حضور 100 إعلامى لتغطية المباراة.

وأكد المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مدير أمن اللقاهرة، اجتمع بقيادات المديرية المكلفة بالاشراف على الخطة الأمنية لتأمين المباراة والتى تعتمد على انتشار القوات والخدمات الأمنية بمحيط الاستاد وأمام البوابات وتمشيط محيط الإستاد بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، مع الدفع بتعزيزات أمنية بالمنطقة المحيطة، مع التأمين الكامل لطاقم التحكيم.