لقاءات تثقيفية لرجال الشرطة لتعزيز «حقوق الإنسان»

شارك عدد من ضباط وأفراد الشرطة في اللقاءات الثقافية والتوعوية المجمعة بالمناطق الجغرافية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بتكثيف اللقاءات بالمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وبدأ اللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، اللقاءات بمناطق شرق وغرب الدلتا، وشمال ووسط الصعيد؛ بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة وتوعيتهم بتعظيم ثقافة التعامل الأمني.

وشارك في اللقاءات الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور أحمد رفعت، والدكتور شحاتة غريب وكيل كلية الحقوق بجامعة أسيوط.