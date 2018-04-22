التحالف العربي: إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المناطق الآهلة بالسكان مخالف للقانون الدولي الإنساني

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية، اليوم، من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، في بيان اليوم، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية وتسببها في إحداث حريق في إحدى المزارع المملوكة لمواطن دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

وأضاف المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني".

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد رصدت في الساعة 2:28 من ظهر اليوم صاروخًا باليستيًا كان متجهًا للمملكة وسقط في منطقة صحراوية خالية دون وقوع أضرار.