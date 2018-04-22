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القبض على مسجلين خطر بحوزتهم بندقية آلية ومخدرات بالسويس

السويس - محمود محمد هاشم:
نشر فى : الأحد 22 أبريل 2018 - 12:19 م | آخر تحديث : الأحد 22 أبريل 2018 - 12:19 م

ألقت مباحث مديرية أمن السويس القبض على مسجلين خطر بحوزتهم بندقية آلية وأسلحة نارية ومخدرات بأحياء الجناين وعتاقة.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملات أمنية موسعة بجميع الأحياء. وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجناين من القبض على مسجل خطر شهرته «حلق»، بحوزته بندقية آلية وطلقات و300 جرام من مخدر الحشيش.

كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عتاقة من ضبط اثنين من تجار المخدرات المسجلين خطر بحوزتهم 2 سلاح ناري وكميات من المواد المخدرة، من بينهم مسجل خطر شهرته «عفروتو».


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