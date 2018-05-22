أعرب الفنان سمير غانم، عن سعادته بالعودة للعمل مع الفنان عادل إمام، في مسلسله الرمضاني «عوالم خفية»، قائلًا: «أنا مبسوط أنه طلبني للعمل ده، وبقالنا 30 سنة ما اشتغلناش مع بعض، ولم أهتم بالمشهد على قدر اهتمامي بالعمل معه».



وأوضح «غانم»، في لقائه ببرنامج «شيخ الحارة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مع الإعلامية بسمة وهبة، أمس الاثنين، أن آخر عمل جمعه مع «إمام» هو فيلم «أغبياء لكن أذكياء»، بطولة رشدي أباظة ومديحة كامل، متابعًا: «ضحكنا ضحك أنا وهو مش طبيعي في الفيلم ده».



وأضاف أنه يتنبأ بمستقبل كبير لبعض نجوم الكوميديا الحاليين، ومن ضمنهم الفنان على ربيع الذي يمتاز بكوميديا طبيعية في الحقيقة، فضلًا عن محاولة تقليده للاعب محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الفضل في انتعاش المسرح مرة أخرى يرجع للفنان أشرف عبد الباقي، على حد تعبيره.



ويجتمع الفنان سمير غانم مع الممثل عادل إمام من جديد في مسلسل «عوالم خفية» الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، بعد غياب أكثر من 30 عامًا.



