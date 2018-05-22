حبس الهاربين الثلاثة من «عصابة البروفيسور» 4 أيام

قررت نيابة مدينة نصر أول، برئاسة المستشار أحمد لبيب وبإشراف المحامي العام الأول للنيابات المستشار أيمن بدوي، حبس 3 متهمين من أفراد عصابة "البروفيسور" لاتهامهم بالهروب من قوات الحراسة المكلفين بتأمينهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة، التي أشرف عليها المستشار أحمد لبيب أن المتهمين الهاربين من بينهم المتهم الرئيسي "البروفيسور"، تمكنوا من مغافلة رجال الحرس المكلفين بحراستهم، وفروا هاربين.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول، تلقى عدة بلاغات من الأهالي بسرقة عدد من الشقق والفيلات، وتبين قيام 6 أردنيين بتشكيل تنظيم عصابي فيما بينهم.