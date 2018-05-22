لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم؛ جراء إعصار ورياح عاتية، عُرفت باسم «ساجار»، ضربت دولتي جيبوتي والصومال.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن 1780 أسرة أُجبرت على الفرار من منازلها بسبب سوء الطقس الذي دمر ما لا يقل عن 80 منزلا.

وأضاف البيان، أن «الإعصار» في جيبوتي أوقع عددا من القتلى وألحق أضرارا بما لا يقل عن 20 ألف شخص لا سيما في المدن الواقعة على البحر.

وأوضح البيان، أن «الإعصار» أدى إلى فقدان 40 بحارا كانوا في البحر ولم يتم إبلاغهم بهبوب العاصفة التي دمرت طرقات وبنى تحتية للاتصالات ما جعل من الصعب الحصول على حصيلة مكتملة عن الأضرار لا سيما في جمهورية أرض الصومال.

ووصل «الإعصار» إلى جيبوتي فجر يوم الأحد الماضي، وتحول إلى عاصفة مدارية ولدت رياح وأمطار شديدة محدثا دمارا هائلا بالعاصمة وقرية ارحيبا التي تقطنها أغلبية من قومية العفر المهمشة.

وتعد «قومية العفر» أقدم شعب شهدت وجوده منطقة القرن الإفريقي، ويتواجدوا بدول جيبوتي وإرتريا وأثيوبيا على امتداد ساحل البحر الأحمر من الجانب الإفريقي إلى هضبة الحبشة، ويزيد تعدادهم عن أكثر من سبعة ملايين نسمة.

من جانبه، قال مدير المجلس النروجي الإقليمي «نيغيل تريكس»، إن عاصفة ساجار تُعد أكبر عاصفة تشهدها المنطقة منذ سنوات.

وحذرت الهيئة الدولية للأرصاد من قدوم إعصار «ماكنو» باتجاه سواحل اليمن الجنوبية بينها مدن عدن وحضرموت وشبوة وأبين وجزيرة سقطرى خلال الساعات القليلة المقبلة.