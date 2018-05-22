الشرطة السورية تدخل أحياء جنوب دمشق بعد تحريرها من «داعش»

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بدأت عناصر الشرطة التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم، فى الدخول إلى حيى مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق، غداة تحرير المنطقة بالكامل من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابى.

وقال مصدر فى قيادة شرطة العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية «دخلت مجموعات من الشرطة إلى مخيم اليرموك والحجر الأسود وتم رفع العلم الوطنى فوق مبنى ناحية الحجر الأسود، وعاد مركز شرطة الحجر المؤقت من داخل العاصمة إلى مقره».

وأضاف المصدر: «كما دخلت مجموعات أخرى من عناصر الشرطة إلى مخيم اليرموك بعد تحريرهما من الإرهابيين بشكل كامل، وبذلك تصبح جميع أحياء دمشق والبلدات المحيطة بالعاصمة خالية من الإرهابيين».

وبعد دخول الجيش السورى والقوات الموالية له أمس إلى أحياء الحجر الأسود ومخيم اليرموك والتضامن تستعيد الحكومة السورية السيطرة على أحياء تشكل خاصرة دمشق الجنوبية بعد سبع سنوات من خروجها من سيطرتها.

وقال قائد شرطة دمشق، فى تصريح صحفى إن «قوى الأمن منتشرة بكل أرجاء مخيم اليرموك وقسم الشرطة يعمل على مدى 24 ساعة لتقديم الخدمات للمواطنين».

ويبلغ عدد سكان احياء جنوب دمشق (الحجر الاسود ومخيم اليرموك والتضامن) أكثر من مليون ونصف شخص وهى الأكثر كثافة سكانية فى أحياء العاصمة وتسببت الحرب بهجرة هؤلاء وتدمير أغلب تلك الأحياء.

وسيطرت القوات الحكومية على أحياء جنوب دمشق بعد معارك استمرت 28 يوما، وانتهت باتفاق لخروج مسلحى داعش إلى البادية السورية وشمال سوريا.

وأكدت مصادر بالمعارضة السورية فى محافظة دمشق أن «نحو 1000 شخص من مسلحى داعش وعائلاتهم خرجوا ليل الأحد الإثنين إلى منطقة السخنة فى ريف حمص بعتادهم العسكرى الكامل بعدد من الحافلات وسياراتهم الخاصة».