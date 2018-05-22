فاروق جويدة يوضح أسباب تغير الشعر بين الماضي والحاضر

قال الشاعر فاروق جويدة، إن الشعر هو الملك بلا جدال، أما المقال هو الوصيف الذي يحكمه مطبعة، متابعًا: «الشعر يفرض نفسه دائمًا، لذا أكتب أشعاري على ورق أبيض لأنه ليس له حدود، بخلاف المقال الذي يكتب على ورق مسطر لأن له حدود».



وأضاف «جويدة»، في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أمس الاثنين، أن الشعر تغير بين الماضي والحاضر، لأنه لم يعد هناك مقايس محددة للجمال، معقبًا: «كل حاجة اختلفت في الماضي عن دلوقتي، الجماليات في حياة الناس خفقت، حتى جمال المرأة اتغير، زمان كانت دفعتي في كلية الآداب جامعة القاهرة كان فيها جميلات مصر، مثل منى جبر ومنى الحديدي».



وأشار إلى ضرورة تناول الشعر في الأغاني الحديثة، بشرط أن يكون الفنان محب للشعر مثل الفنان كاظم الساهر، متابعًا: «أعتقد ممكن يغني من أشعاري هاني شاكر، بالإضافة لعمرو دياب هو لون غناءه جديد، ولكن ممكن يغني قصائد، ودي تعتبر مجازفة، بس لازم الجيل الجديد يحاول».







