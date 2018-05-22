نشرت فضائية «العربية»، مساء الاثنين، فيديو للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، داخل المستشفى التي دخلها قبل يومين بالضفة الغربية، لتلقي العلاج بعد إصابته بوعكة صحية.
وقال الطبيب المعالج للرئيس الفلسطيني، إن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابته بالتهاب رئوي بالرئة اليمنى، موضحًا أنه تم البدء بإعطاء العلاج اللازم لـ«عباس»، الذي يستجيب له ويتماثل للشفاء.
يذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد خضع لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى، يوم الثلاثاء الماضي، ثم خرج بعد ذلك بعدة ساعات لكنه عاد إلى المستشفى مرة أخرى.
شاهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في المستشفى pic.twitter.com/7mH7MGfJgR