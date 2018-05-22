مادورو يطرد القائم بالأعمال الأمريكي من فنزويلا

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء طرد القائم بالأعمال الأمريكي من البلاد.

وقال مادورو، لدى إعلان فوزه رسميا في انتخابات الرئاسة، التي جرت أول أمس الأحد إن روبنسون شخص غير مرغوب فيه.

واتهم مادورو روبنسون بالتآمر ضد حكومته ومنحه 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقال الرئيس "سنقدم دليلا على المؤامرة في الايام القادمة".

كما صدر الأمر أيضا إلى بريان نارانجو نائب روبنسون بمغادرة فنزويلا.

وقال مصدر من وزارة الخارجية الأمريكية إنه على اتصال بالسفارة في كاراكاس.

ويأتي طرد الدبلوماسيين الأمريكيين بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراءات جديدة ضد فنزويلا في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي أجريت أول أمس الأحد وفاز فيها مادورو بفترة ولاية جديدة، والتي تعتبرها واشنطن غير ديمقراطية.

ومن جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات إضافية ردا على انتخابات فنزويلا الرئاسية التي أجريت دون احترام "التعددية والديمقراطية والشفافية وسيادة القانون".