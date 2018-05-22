وزير قطاع الأعمال: جدول زمني للانتهاء من تسويات «عمر أفندي» و«إعمار مصر»

طالب خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع مع مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة محمود حجازي، بمتابعة آليات تنفيذ التسويات الخاصة بشركة عمر أفندي، وكذلك التسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة «إعمار مصر» وفقًا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة الأخيرة لشركة النصر للإسكان والتعمير في هذا الشأن، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من تلك الإجراءات.

وبحسب بيان من الوزارة، اليوم، طلب «بدوي»، خلال الاجتماع بدراسة دمج الشركات ذات الأنشطة المتشابهة لتكوين كيانات اقتصادية قوية وقادرة على المنافسة، ووضع تصور شامل لشركات الإسكان والتوسع في المدن الجديدة، مؤكدا وجود فرص للنمو والتوسع لدى عدد من الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير خاصة شركات المقاولات، في ظل الحجم الضخم وغير المسبوق للمشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر.

وطالب «بدوي»، بوضع تصور شامل للشركات التابعة العاملة في قطاع الإسكان يتضمن الموقف الحالي لكل منها على حدة وحجم الأعمال ودراسة لاحتياجات السوق، ووضع خطة واضحة وفق جدول زمني محدد لتطوير أداء تلك الشركات، كما كلف إدارة الشركة القابضة بضرورة التوسع في تنفيذ مشروعات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة.