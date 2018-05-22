كافاني: أرغب في البقاء في باريس والبرازيل وألمانيا الأقرب للقب المونديال

أكد ايدنسون كافاني، نجم منتخب أوروجواي لكرة القدم، أنه يرغب في الاستمرار بين صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وأشار كافاني إلى أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الجماهير وإدارة النادي ويروق له الإقامة في العاصمة الفرنسية.

وقال كافاني لدى وصوله أمس الاثنين إلى العاصمة الأوروجوايانية مونتفيديو للانضمام لمنتخب بلاده: "باعوني في كل مكان، هذا يحدث دائما، ودائما هناك الكثير من الأقاويل"، في إشارة إلى الشائعات التي تؤكد رحيله الوشيك عن صفوف باريس سان جيرمان.

وأوضح مهاجم باريس سان جيرمان أنه لا يروق له التحدث عما يحدث داخل ناديه، وأضاف قائلا: "أرى أن الأشياء قد تتحسن أو تتغير، أعتقد أنه يجب أن يتم تنفيذ العمل بشكل منظم".

ويمتد تعاقد كافاني مع باريس سان جيرمان لمدة عامين، وعن هذا تحدث نجم منتخب أوروجواي قائلا: "لقد جددت تعاقدي رغبة مني في البقاء، أنا مع النادي منذ خمس سنوات، من الطبيعي أن يرغب المرء دائما في الأفضل، أرغب في رؤية النادي بشكل أفضل".

ومن المقرر أن يقضي كافاني إجازة لبضعة أيام مع عائلته قبل أن ينضم الأسبوع المقبل لمعسكر منتخب بلاده بقيادة المدرب الوطني المخضرم أوسكار تاباريز.

وأعرب كافاني عن تفاؤله بمشوار منتخب أوروجواي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

واستطرد قائلا: "في المونديال توجد الفرق واللاعبين الأفضل، أي خطأ سيكلفك ثمنا باهظا، نفكر في أنفسنا وما قمنا به في التصفيات، نتحلى بالعقلية ذاتها وبالتواضع، ندرك أن لدينا فريق كبير ويمكننا أن نتحسن كثيرا".

وتحدث كافاني عن المنتخبات المرشحة للفوز بلقب المونديال، حيث قال: "لا يمكنك أن تعرف أبدا، ولكن هناك منتخبات تمثل قوة كبيرة مثل ألمانيا والبرازيل، هما يتواجدان هناك دائما، بين الفرق الأربع أو الثماني الكبار، ولكن عندما يحين الوقت سنواجهم بنفس الروح، وهذا هو المهم".