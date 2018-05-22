رئيس «كفرالدوار»: المجتمع المدني له دور في القضاء على الأسواق العشوائية

قال اللواء علاء بدران رئيس مدينة كفر الدوار، إن المجتمع المدني له دور في القضاء على الأسواق العشوائية المنتشرة بأنحاء المدينة والمواقف العشوائية، والتي أغلقت الشوارع الرئيسية أمام المارة، وانتشرت بصورة خطيره الأيام الماضية.

وأشار رئيس المدينة، لـ«الشروق»، إلى أنه تم تقسيم كفر الدوار إلى 4 أحياء، يتولى كل نائب رئاسة حي؛ ليقوم بإعداد تقرير يومي عن الأوضاع داخل الأحياء ومحاسبة المقصرين واستبعادهم فورًا.

وأكد رئيس المدينة، مسئوليته عن بعض الملفات الشائكة والتي شغلت الرأي العام، وأهمها انتشار المغاسل بالطريق الزراعي وبوسط المدينة، مشددًا على تكثيف الحملات المرورية لتخفيف الضغط وتسير حركة المرور.