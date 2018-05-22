«منظمة إغاثة اللاجئين»: عودة سكان مخيم اليرموك في جنوب دمشق صعبة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، غداة إعلان الجيش السوري طرده تنظيم «داعش» الإرهابي من جنوب دمشق، أن حجم الدمار في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق يجعل عودة سكانه أمراً صعباً للغاية.

وبعد عملية عسكرية استمرت شهرا ضد التنظيم تبعها اتفاق إجلاء لم تعلنه السلطات السورية، استعاد الجيش السوري السيطرة على مخيم اليرموك وأحياء مجاورة في جنوب دمشق.

ويُعد اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا، وكان يعيش فيه قبل اندلاع النزاع 160 ألف شخص بينهم سوريون، لكن الحرب، التي وصلت إلى المخيم في العام 2012 وعرضته للحصار والدمار، أجبرت سكانه على الفرار.

وقال «كريس جانيس» المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «اليرموك اليوم غارق في الدمار، ويكاد لم يسلم أي منزل من الدمار»، مضيفا: «منظومة الصحة العامة، المياه، الكهرباء والخدمات الأساسية كلها تضررت بشكل كبير».

وتابع: «ركام هذا النزاع العديم الرحمة منتشر في كل مكان، وفي أجواء مماثلة، من الصعب تخيل كيف يمكن للناس العودة».

ولم تدخل منظمة «أونروا»، إلى المخيم منذ عام 2015، أي منذ سيطرة تنظيم «داعش»، على الجزء الأكبر منه.

وقدر «جانيس» أن بين مئة إلى مئتين مدني فقط لا يزالون داخل اليرموك، بينهم كبار في السن أو مرضى لم يتمكنوا من الفرار.

وقال: «الوضع الذي يواجهونه في اليرموك غير إنساني وفق كافة المعايير، نحن بحاجة إلى إيصال مساعدة إنسانية عاجلة».

وشاهد مراسل الوكالة الفرنسية في اليرموك خلال جولة نظمتها وزارة الإعلام السورية للصحافيين أبنية ومنازل مدمرة شاهدة على ضراوة المعارك، وحالت أكوام الركام وسط الشوارع دون دخول السيارات أو حتى عبور المشاة.

وقال مدير المكتب السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي، إن: «الخطوة التي تلي تحرير المخيم هي التمشيط الأمني وإزالة الركام وإحصاء الأضرار من أجل إعادة الأعمار وإعادة البنية التحتية تمهيدا لعودة السكان».

وأوضح: «إذا عاد المدني، اليوم، ألا يلزمه مياه وكهرباء وطرق وخدمات وأمان ليتمكن من السكن؟»، لافتا إلى أنه «ستتم مناقشة إعادة الإعمار مع أونروا والدولة السورية وبعض الدول المانحة».

ومنذ اندلاع النزاع، تحول المخيم ساحة مواجهات بين أطراف عدة، في عام 2012، دارت معارك ضارية بين فصائل معارضة مسلحة والجيش السوري، تسببت بموجة نزوح ضخمة، قبل أن يحاصره الأخير، ما أدى إلى أزمة إنسانية حادة.

في بداية عام 2014، تداولت وسائل الإعلام حول العالم صورة نشرتها الأمم المتحدة تظهر حشودا كبيرة تخرج سيرا على الأقدام بين الأبنية المدمرة بانتظار الحصول على المساعدات، ولا تزال تعتبر من أكثر الصور تعبيرا عن مآسي المدنيين في النزاع السوري.