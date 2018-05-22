ضبط سيدة استولت على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدة لقيامها بنصب واحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

كان بلاغ قد ورد لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء علي سلطان، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من المواطن «أمير.ح .ع» ، وآخر بتعرضهما لواقعة نصب واحتيال من قبل سيدة تدعى«هند»، مقيمة بحدائق الأهرام بالجيزة ، واستيلائها من الأول على مبلغ 33 ألف جنيه ومن الثانى على مبلغ9 آلاف جنيه بإجمالى 42 ألف جنيه بزعم توفير فرص عمل لهما بإحدى الدول العربية بموجب عقود عمل ولم تفى بذلك.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعوة «هند.ع.ع» مواليد 1978، ومقيمة بحدائق الأهرام بالجيزة سبق إتهامها في قضيتين.

حيث قامت بالنصب والاحتيال على المواطنين البسطاء من راغبي السفر للعمل بالخارج وأعلنت على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بتوفير فرص عمل كسائقين ببعض الشركات الكبرى بالدول العربية بمرتبات مجزية، خلافاً للحقيقة، مقابل مبالغ ماليـة، كما أشاعت بمحيط سكنها ومعارفها بقدرتها على توفير رحلات عمرة لراغبى آداء مناسك العمرة بأسعار مخفضة وقامت بانتحال العديد من الأسماء الوهمية وحررت لضحاياها إيصالات إستلام نقدية بالمبالغ تحصلت عليها موقعة عليها بأسماء منتحلة حتى تكون بمنأى عن ملاحقة ضحاياها أو ضبطها.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.