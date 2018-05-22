تأجيل دعوى «وقف سفر 166 قطعة أثرية لتوت عنخ آمون للخارج» لـ9 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بسفر 166 قطعة أثرية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون، وعرضها بالمعارض الدولية لجلسة 9 يوليو المقبل.

وأقام المحامي سيد سعيد، الدعوى التي حملت رقم 25945 لسنة 72 قضائية، واختصمت رئيس الوزراء، ووزير الآثار، ووزير الثقافة، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية.

كان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أصدر قرارًا في 16 يناير الماضي، بالموافقة على عرض 166 قطعة أثرية بمعرض توت عنخ آمون «الفرعون الذهبي»؛ لتعرض في مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة، في الفترة من 22 مارس 2018 وحتى 6 يناير 2019، بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.

وتضمن القرار، أن تكون القطع الأثرية تحت الإشراف المباشر لوزارة الآثار، وتتولى وزارة الآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية.