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رواد «تويتر» يطلقون هاشتاج «الجنائية الدولية» بعد لجوء فلسطين إليها


نشر فى : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 5:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 5:34 م

أطلق رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر» هاشتاح «الجنائية الدولية» لدعم فلسطين بعد توجهها للمحكمة الجنائية الدولية.

ونشر بعض المغردين تعليقات كان من ضمنها «إعلان فلسطين اليوم التوجه إلى الجنائية الدولية للتحقيق بمجازر إسرائيل خطوة موفقة وعلى الجميع مساندتها.، ومطالبة إسرائيل للجنائية الدولية برفض الطلب الفلسطيني سخف لن تأخذ به المحكمة التي أحد طرق احالة القضايا لها مباشرة المدعي العام التحقيق بموجب ما يتوفر له من معلومات».

وكتب مستخدم آخر: «الخارجية الفلسطينية تسلم الجنائية الدولية أدلة بارتكاب الاحتلال جرائم حرب»، فيما قال آخر «سمعت أن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ سلمت ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺿﺪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، لا أريد أن أكون مصدر تشاؤم لكني واقعية بطبعي: ذكروني متى حكمت الجنائية الدولية على أي جهة قامت بجرائم قتل أو تهجير ضد إخواننا العرب و المسلمين ؟!».


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