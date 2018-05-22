وتوقعات وصول معدلات التوريد لنحو 3.5 طن قمح لهذا العام

أعلن وزير التموين، علي المصيلحي، عن شراء نحو 3 مليون طن قمح محلي من الفلاحين بتكلفة إجمالية بلغت 11.8 مليار جنيه خلال 37 يوما منذ بدء فترة موسم الحصاد والتوريد في 15أبريل 2018 الماضي، موضحًا أنه تم رفض استلام نحو 22.450 طن وذلك لاحتوائها على شوائب وأتربة بجانب أقماح قديمة من العام الماضي.

وأوضح المصيلحي في تصريحات صحفية، أن معدلات التوريد في هذا العام مرتفعة للغاية نتيجة للعوامل الجوية التي أدت إلى تبكير موعد موسم الحصاد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة استلمت نحو 2.4 مليون طن قمح خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

وأضاف الوزير، أن الحكومة حريصة على دعم الفلاح وشراء كامل كميات القمح المحلي بأسعار تنافسية وتسهيلات في التسليم والسداد لتامين الإحتياطي من القمح الذي يستخدم في إنتاج الخبز المدعم، لافتًا إلى أنه يتم استلام محصول بمواصفات جيدة تفوق مثيله من القمح المستورد، وأنه من المتوقع وصول معدلات التوريد لنحو 3.5 مليون طن لهذا العام .

وأشار إلى أن هناك جهود تبذل من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة في شركات مطاحن قطاع الأعمال العام وشركات المضارب والشركة المصرية القابضة للصوامع والبنك الزراعي المصري لتسهيل عمليات شراء وتخزين القمح وسداد مستحقات الفلاحين بشكل منتظم، موضحًا أن هناك رغبة من الوزارة في شراء كل الكميات المتاحة من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد.

ولفت المصيلحي، إلى أن غرفة العمليات المركزية في الوزارة تتابع أعمال التوريد على مدار اليوم، ويمكن التواصل للشكاوى المتعلقة بعمليات التوريد على «فاكس» رقم 0227944973.