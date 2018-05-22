ــ العمليات أجريت لـ 12 مريضًا يعانون من السرطان خلال آخر 8 سنوات

لأول مرة فى العالم، أعلن الجراح الفرنسى إيمانويل مارتينو مع طاقم طبى نجاحه فى إجراء عمليات لزرع قصبة هوائية، لمرضى بالسرطان كانوا يتنفسون عبر أنبوب تنفس عنقى.

وأوضح الفريق الطبى الفرنسى خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر الذى انعقد بسان دييجو فى الولايات المتحدة، قبل يومين، أنهم تمكنوا من زرع قصبات هوائية لنحو 12 مريضا كانوا يعانون من السرطان ويتنفسون من أنبوب تنفس عنقى.

وقال الطبيب مارتينو من مستشفى أفيسين فى فرنسا إن «الأعضاء الاصطناعية... من شأنها إحداث ثورة فى مجال الطب».

وأضاف أنه اختار تطبيق «هندسة الأنسجة» على الشرايين الأورطية التى تشكل أكبر شبكة للأوعية الدموية فى الجسم، لتحويلها إلى قصبات رئوية، حيث تم الحصول على هذه الشرايين من متبرعين متوفين وتم تجميدها فى درجات حرارة وصلت إلى ثمانين تحت الصفر. وزراعتها بالإضافة إلى «دعامة» محل القصبة المستأصلة.

وأوضح الجراح الفرنسى: «شهدنا مفاجأة تلو الأخرى، إذ شهدنا بداية تجدد النسيج الطلائى»، وهو أول طبقة سطحية، «ثم أتتنا أكبر مفاجأة... فالشريان الأورطى تحول إلى أنبوب» وبات يؤدى وظائف تنفسية، «لكن أحدا لم يصدق ما حصل».

ولفت إلى أن «الأوساط العلمية تظن اليوم أنه فى وسعها استحداث كل ما تبغيه خارج الجسم، لكن لا بد من استعمال هذا الجسم الرائع القادر على إصلاح نفسه بنفسه»، على حد تعبيره.