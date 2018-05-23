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ناجي الشهابي يطالب بعمل اجتماع أسبوعي لرؤساء الأحزاب السياسية

كتب: علي كمال
نشر فى : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 11:58 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 11:58 م

طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بعمل اجتماع أسبوعي ولكن بطريقة أكثر دقة وحرصا على الخروج بتوصيات وورقات عمل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع للنهوض بالحياة الحزبية في مصر "نستطيع من خلالها طلب لقاء مع ريئيس الوزراء لعرضها عليه".

وأشار الشهابي، في كلمته بمؤتمر رؤساء الأحزاب السياسية بحزب الوفد، بهدف إعداد وثيقة وطنية حزبية تجتمع حولها الأحزاب السياسية في مصر، إلى أن مصر حتى الآن لم يوجد لديها حياة حزبية بسبب كثرة الأحزاب، منتقدا عدم وجود آلية للنقاش بالاجتماع وعدم وجود نقاط معينة يتم الحديث عنها.


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