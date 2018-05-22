مقتل ما لا يقل عن 12 من أفراد الأمن في هجمات لـ«طالبان» بشرق أفغانستان

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 12 من أفراد الأمن، قتلوا في أحدث موجة هجمات يشنها مسلحو طالبان في عدة أجزاء بإقليم غازني بشرق أفغانستان.

وقال عريف نوري، المتحدث باسم حاكم غازني، إن سعيد الله توفان، رئيس شرطة منطقة ديه ياك، وقائد شرطة الاحتياط كانا ضمن ضحايا الهجمات على ثلاثة مراكز في أنحاء الإقليم.

وأضاف أن ما لا يقل عن 15 من أفراد الأمن أصيبوا في أحد الهجمات، عندما دمر مسلحو طالبان عددا من نقاط التفتيش وأضرموا النار في مقر شرطة ديه ياك نحو الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي «04:30 بتوقيت جرينتش».

وأشار إلى أن القتال مازال جاريا، وتم إرسال تعزيزات من عاصمة الإقليم.