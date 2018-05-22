استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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استقر أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في ‏بورصة ‏لندن، ‏اليوم الثلاثاء.

واستقرت شهادات إيداع مؤسسة "هيرميس" عند 2.65 دولار. ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.68 دولار، وأقل مستوى لها عند 2.56 دولار.

كما استقرت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي عند 4.70 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند4.96 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 4.66 ‏دولار.‏

وحافظت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية على مستواها عند 5.30 دولار. كما حافظت شهادات إيداع شركة "أوراسكوم" القابضة للتنمية على مستواها عند17.70 دولار.

واستقر أداء أيضا شهادات إيداع "أوراسكوم تيليكوم" عند 0.24 ‏دولار.