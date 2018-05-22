محافظ الغربية يوجه بإنهاء إجراءات التعيين لـ13 من أسر الشهداء والمصابين

استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بمكتبه بديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء، 13 شخصا من أسر الشهداء والمصابين الذين تم تعيينهم فى وظائف بقطاعات مختلفة بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 بشأن قواعد شغل الوظائف للمصابين بالعمليات الحربية ومصابى الثورة ومصابى العمليات الأمنية.

وكان محافظ الغربية قد أصدر تعليماته لوكيل وزارة التنظيم والإدارة بالغربية بتوفير عدد من الدرجات الوظيفية لأسر الشهداء والمصابين؛ وعلى الفور خاطبت مديرية التنظيم والإدارة بمخاطبة الجهات المعنية بتسكين عدد 3 من زوجات الشهداء و3 من أشقائهم وعدد 7 من المصابين على درجات وظيفية فى قطاعات مختلفة.

هذا وقد وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التنظيم والإدارة بسرعة إنهاء إجراءات التعيين وتسليمهم الوظائف خلال أيام وفى أقرب مكان لمحل إقامتهم.