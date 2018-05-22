«محلية النواب»: سنناقش الأثر التشريعي لقانون تقنين الأراضي الشهر المقبل

«السجيني» يدعو المواطنين للتصالح قبل 14 يونيو المقبل.. ووكيل اللجنة: النتائج «ستكون فضيحة»

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الشهر المقبل؛ لمناقشة الأثر التشريعي للقانون 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينتهي تطبيقه في الرابع عشر من يونيو المقبل.

تصريح «السجيني»، جاء أثناء مناقشة اللجنة، اليوم، طلب إحاطة من النائب سامي المشد، بشأن وضع الأراضي الصحراوية التابعة لأملاك الدولة وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وأضاف «السجيني»: «هذا القانون صدر من أجل الصالح العام للدولة المصرية، وأيضا صالح المواطنين، وتم العمل به لمدة زمنية محددة، ثم تم مده مرة أخرى حتى الرابع عشر من يونيو المقبل، وعلى المواطنين التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة، واللجنة ستناقش مع الحكومة في الاجتماع المقرر بعد انتهاء مدة العمل بالقانون الأثر التشريعي له، وهل نجحت الحكومة في الاستفادة منه، والتعرف على عدد الطلبات التي تم التقدم بها من قبل المواطنين، وأي منها تم حسمه بالقبول أو الرفض».

وتابع: «الأرقام التي تم تناولها من قبل الحكومة بشأن طلبات التقنين قليلة للغاية مقارنة بالتعديات الحقيقية على الأراضي والمباني، ومن ثم فإن مناقشة الأثر التشريعي لهذا القانون ضرورة».

من جانبه، دعا ممثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية عماد كامل، واضعي اليد على الأراضي، إلى التقدم بطلبات التقنين حرصا على مصالحهم ومصالح الدولة المصرية، بحسب تعبيره.

ورأى النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، أن: «لائحة هذا القانون فاشلة، ونتائج التحصيل ستكون فضيحة على الحكومة التي تعمل في جزر منعزلة»، مضيفا: «موعدنا 14 يونيو والنتائج الخاصة بالتحصيل هتكون فضيحة».

وقدر ممثل وزارة التنمية المحلية، في الاجتماع إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية بمليون و839 ألف حالة تعدٍ بواقع 81 ألفا و923 فدانا.

وأضاف أن مصر «في حاجة إلى شرطة متخصصة للمحليات حرصا على المال العام، مثل جميع دول العالم».