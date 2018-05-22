ضبط 182 قضية مخدرات و3 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود تلك الحملات التي أشرف على تنفيذها مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء جمال عبدالباري ، خلال 24 ساعة عن ضبط 182 قضية مخدرات ضُبط خلالها (17 كيلوجراما من البانجو، 8 كيلوجرامات من الحشيش، كيلوجرام من الإستروكس، كميات من الفودو والأفيون، 8 آلاف قرص مخدر) .

كما تمكنت الحملات من ضبط 73 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وضبط 8 متهمين كونوا 3 تشكيلات عصابية، وارتكبوا 12 حادثا متنوعا، وضبط 7 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه فضلا عن ضبط 410 دراجات نارية مخالفة و إعادة 10 سيارات و4 دراجات نارية مبلغ بسرقتها.