قال هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن طارق حامد ومحمد النني لاعبا وسط المنتخب يسيران بشكل جيد، وهما اللاعبان الأساسيان للمنتخب في تشكيل الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "عمرو السولية لاعب وسط الأهلي يستحق ان يتواجد في المنتخب، فلقد قدم موسما استثنائيا، على كافة المقاييس".

وعاد ليقول: "اللاعب الرابع الذي يستحق التواجد في منتخب مصر حائر ما بين محمود عبد العزيز لاعب الزمالك واللاعب المحترف سام مرسي".

وعلى جانب أخر قال هشام، إن طموحه مع الأهلي أكبر مما حققه مع الفريق في الدوري هذا الموسم، مشددا على أن الإصابة التي تعرض لها عطلته بعض الشيء.

وأوضح: "أحترم رؤية الجهاز الفني في مسألة عدم مشاركتي بالشكل المطلوب، وأتمنى أن أكون أكثر تأثيرا في الفريق مع المدير الفني الجديد في الموسم المقبل".

واستطرد قائلا: "نعم طلبت الرحيل عن الأهلي، لانني لا أحب أن أكون موظفا، فلدي طموح أن أتواجد في منتخب مصر، وشعرت وقتها أن اقتناع الجهاز الفني بقدراتي لم يكن بالشكل المطلوب، وكان كل هدفي أن أشارك فلاعب الكرة كل ما يهمه المشاركة".