«القاهرة للكهرباء»: ضخ 8 آلاف ميجاوات يوميًا على الشبكة القومية بسبب الأحمال المتزايدة

مختار: بدء تشغيل محطة العاصمة الإدارية الجديدة يونيو المقبل.. وحمزة: إبرام تعاقد مع «سيمنس» بـ6 مليارات يورو لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل لـ14400 ميجاوات

قال رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء محمد مختار، إنه يتم ضخ ما يقرب من 8 آلاف ميجاوات يوميا للتحكم القومى، وذلك بسبب الأحمال المتزايدة خلال الفترة الحالية.

وأضاف مختار فى تصريحات لـ«الشروق» إن الشركة تنتج «9050 ميجا وات» بما يعادل 20% من إجمالى كمية الكهرباء المنتجة والتى يتم ضخها على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك دون إضافة الكهرباء المنتجة من محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة التى من المرتقب أن تنتج 4800 ميجاوات.

وأكد مختار، أنه يجرى العمل حاليا على الإنتهاء من تركيب وتشغيل جميع الوحدات التابعة لمحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه من المرتقب الانتهاء من تنفيذ المحطة بالكامل وربط جميع الوحدات الغازية والبخارية على الشبكة القومية للكهرباء أول يونيو المقبل، لافتا إلى أنه سيتم افتتاحها منتصف يونيو المقبل.

وأشار إلى أنه يجرى العمل حاليا على تنفيذ وتركيب آخر وحدتين بخاريتين بمحطة العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لربطهما على الشبكة القومية للكهرباء، بعد انتهاء شركة «سيمنس» الألمانية من ربط 8 وحدات غازية ووحدتين بخاريتين على الشبكة القومية للكهرباء.

وقال، إن المحطة سيتم تشغيلها بالكامل فى جميع وحداتها الغازية والبخارية قبل 30 يونيو القادم، موضحا أنه تم الانتهاء من تشغيل جميع الوحدات الغازية وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، ويتم حاليا تجهيز أخر وحدتين بخاريتين ليصل إجمالى الوحدات البخارية بالمحطة لـ4 وحدات مقابل 8 وحدات غازية تم الإنتهاء من تنفيذها وربطها على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أنه تم عمل الاختبارات لكافة الوحدات البخارية والغازية.

وأوضح أنه تم الإنتهاء أيضا من توقيع جميع عقود محطة كهرباء غرب القاهرة التى من المرتقب بدء تجارب التشغيل بها فى أكتوبر المقبل، تمهيدا لربطها على الشبكة القومية بإجمالى طاقة منتجة تبلغ 326 ميجاوات.

فى سياق متصل، أكد المتحدث الرسمى بإسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيمن حمزة، أن كل المحطات الجديدة سيتم إضافتها لتدعيم قدرات الشبكة القومية للكهرباء وفقا للبرنامج الزمنى المعد مسبقا لذلك، موضحا أنه تم تنفيذ البرنامج الزمنى لتشغيل وحدات محطات الكهرباء الـ3 الجديدة التى تنشأها شركة سيمنس حاليا.

وأشار حمزة إلى أنه تم ربط أغلب وحداتها الغازية على الشبكة ليتم خلال المرحلة المقبلة الدخول بوحدات المرحلة الثانية «الوحدات البخارية»، مؤكدا أن الدعم الرئاسى الكبير لقطاع الكهرباء أسهم فى أن تحقق مصر أرقاما قياسية على المستوى العالمى فى إنشاء محطات إنتاج الكهرباء فى وقت قياسى.

ولفت حمزة فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن نجاح قطاع الكهرباء فى إبرام تعاقد بـ6 مليار يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على 3 محطات عملاقة فى «بنى سويف ــ البرلس ــ العاصمة الإدارية» كل واحدة منها بقدرة 4800 ميجاوات والتى تقوم بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية «أوراسكوم، السويدى».

وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تمكنت فى أقل من 3 سنوات من إنهاء العمل بأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالعالم بقدرة 4800 ميجا وات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن الاتفاق الحكومى لإنشاء أكبر 3 محطات فى العالم بـ«بنى سويفو البرلسو العاصمة الإدارية الجديدة» بقدرة 14 ألف 400.

يذكر أن، المحطات الـ3 التى تقع فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، ستعتمد على 24 توربينة من توربينات سيمنس الغازية طراز HــClass والتى تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التى تتسم بها، علاوة على توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولدات و244 مُبادل حرارى إلى جانب 3 من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز. GIS بقدرة 500 كيلو فولت.

كما توفر المحطات الـ3 الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن عند تنفيذها بالكامل، كما أنها ستُمكن مصر من توفير نحو 1.3 مليار دولار سنويا نتيجة التوفير فى استهلاك الوقود.