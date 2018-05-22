الأمن العام يضبط 47 قطعة سلاح ناري و ينفذ 3200 حكم قضائي باسيوط

واصل قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط إستهداف البؤر الإجرامية بالمحافظة والمشهور عنها الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية والمحكوم عليهم الهاربين خاصةً الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد . واسفرت تلك الحملات التي اشرف عليها مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء جمال عبدالباري ، عن ضبط 47 قطعة سلاح نارى عبارة عن (11بندقية آلية، 14بندقيه خرطوش، طبنجة ، 21 فرد محلى الصنع ، 12طلقة مختلفة الأعيرة) . وتنفيذ 3200 حكم قضائى عبارة عن (8 حكم جناية إحداها بالمؤبد، 713 حكم حبس جزئى ومستأنف، 1900غرامة ، 579 مخالفة ) .بإجمالى 365 محكوم عليه.

كما تم إستهداف أطراف خصومة ثأرية بين عائلتين وتم ضبط ( متهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية " قتل، وسرقة " .

وتم ضبط 119قضية تموينيه متنوعة و ضبط 7 دراجات ناريه بدون لوحات معدنيه ووصل إجمالي العناصر الإجرامية الخطرة التي تم ضبطها 38 عنصر . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .