مصرع موظف وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالفيوم

لقي موظف مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية، يفيد ورود بلاغ بانقلاب السيارة رقم (24354) نقل الفيوم قيادة محمد نجدي (31 سنة)، سائق، مصاب، ووفاة جمعة لملوم محمد (44 سنة) موظف بالجهاز المركزي وإصابة 2 آخرين من مستقلي السيارة.



تبين من معاينة الرائد هاني تعيلب رئيس المباحث أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة للسيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلابها عدة مرات ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين من مستقليها.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي والمصابين لتلقي العلاج، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.