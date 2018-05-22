النيابة تقدم شهادة وفاة متهم في «فض اعتصام رابعة»

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية «فض اعتصام رابعة».

وقدم ممثل النيابة شهادة تفيد وفاة المتهم السيد عيسى رقم 71 بأمر الإحالة، واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع 27 متهما في القضية، وطلب البراءة لموكليه تأسيسا على الدفع ببطلان المحاكمة لمخالفتها لمبادئ وقواعد المحاكمة العادلة وفقدانها لمبدأ العلانية، وبطلان تحقيقات النيابة لقصورها قصورا شديدا لإخلالها بمبدأ الحيدة واستحالة تصور الواقعة على النحو الذي أوردته النيابة العامة.

كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء أية حالة من حالات التلبس، وخلو الأوراق من أي إذن بشأن ضبط المتهمين، وانتفاء أركان الانضمام لعصابة لانعدام الدليل اليقيني بالأوراق، كما دفع بكيدية وشيوع الاتهام.

ونوه الدفاع إلى أنه لم يتم ضبط أية أسلحة بحوزة المتهمين، فبعض الشهود من الضباط والجنود قالوا في التحقيقات إنهم أطلقوا النار والبعض الآخر أنكر.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا»، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.