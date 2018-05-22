وزير الصناعة في رحلة إلى موسكو لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة المصرية الروسية

غادر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة القاهرة متوجهاً للعاصمة الروسية «موسكو» لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الحادية عشر والتي تعقد خلال الفترة من 21 -23 مايوم الجاري برئاسة وزيرى التجارة في البلدين.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن الدورة الحادية عشر للجنة ستناقش عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل التعاون في مجالات الإقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة .

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش أيضاً مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر والذى يأتى على رأس أولويات جدول أعمال اللجنة المشتركة إلى جانب موضوعات إزالة المعوقات غير الجمركية التي تعترض انسياب حركة التبادل التجارى بين البلدين بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل الدواء وشركات تصدير الأسماك المصرية بروسيا ، لافتاً إلى ان اللجنة ستستكمل أيضا المفاوضات الخاصة بعودة السياحة الروسية الى مصر واستئناف خط الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو فضلاً عن دراسة إنشاء معمل صناعى تكنولوجى متقدم في مصر بالتعاون بين معهد التبين للدراسات المعدنية ومعهد موسكو للصلب والسبائك.

ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة والصناعة على هامش أعمال اللجنة سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع عدد من كبار المسئولين بروسيا الإتحادية من بينهم «فيرونيكا نيكيشينا» وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي و«دينيس مانتوروف» وزير الصناعة والتجارة الروسي بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع مع عدد من كبريات الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

ومن ناحية أخرى واصلت اللجنة التحضيرية أعمالها والتي بدأت منذ الأمس وترأس الجانب المصري فيها أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، حيث من المقرر أن تختتم اليوم فعالياتها وسيتم رفع نتائج الاجتماعات إلى اللجنة الوزارية التي ستبدأ غدا الأربعاء برئاسة وزيرا التجارة في البلدين.

وأوضحت شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات وعضو الوفد المصري، أن تنمية وتوسيع حركة التبادل التجارى بين الجانبين كانت على رأس أولويات المباحثات مع الجانب الروسي، حيث تم التأكيد على أهمية إزالة كافة المعوقات التي تعوق حركة التصدير بين كلا البلدين.

وأضافت أنه تم التأكيد أيضا على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال المعارض من خلال تسهيل مشاركة الشركات في المعارض المقامة في البلدين إلى جانب إقامة مراكز لوجيستية لمصر في روسيا وهو الأمر الذي سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية للسوق الروسي.