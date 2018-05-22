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«عون» يطلب من الحكومة اللبنانية الحالية الاستمرار في تصريف الأعمال

بيروت- د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 11:05 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 11:05 ص

طلب الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال، حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان صحفي اليوم، أنه عطفا على أحكام الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، ونظرا لبدء ولاية مجلس النواب، أعرب الرئيس «عون»، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطالبا من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة.

وكانت ولاية المجلس النيابي قد انتهت منتصف الليلة الماضية لتبدأ ولاية المجلس الجديد المنتخب، وفق قانون يعتمد النسبية والصوت التفضيلي.

ومن المتوقع أن يعقد المجلس النيابي الجديد جلسته العامة غدا الأربعاء؛ لينتخب النواب رئيسا لهم ونائبا عنه، وتنطلق بعدها المشاورات النيابية لتعيين رئيس جديد للحكومة يتولى مهمة تأليف الحكومة.


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