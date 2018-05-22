«العصار»: القطاع الخاص شريك مهم في تنفيذ المشروعات الكبرى

أكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، إن هناك تعاونًا كبيرًا مع القطاع الخاص، الذي يعد شريكًا مهمًا في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، ذاكرًا أن 75% من الاقتصاد المصري قائم على القطاع الخاص، فالمشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها تتم بالتعاون مع شريك من القطاع الخاص، وشريك أجنبي لنقل الخبرة إلى مصر، مشيرًا إلى وجود حالة من التكامل مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده «العصار»؛ لاستعراض آخر مستجدات سير العمل بالوزارة والتطورات في سير العملية الإنتاجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتنفيذ المشروعات القومية، التي تشارك في تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختلفة بالوزارة والقطاع الخاص.

وأشار الوزير، إلى المجهودات التي يتم بذلها لتطوير القطاعات والشركات والوحدات التابعة بما يواكب التقدم التكنولوجي العالمي.

وأوضح أن الوزارة تكثف من التعاون مع كافة الوزارات والمحافظات، فضلًا عن العديد من المشاريع الضخمة، التي يتم تنفيذها، ومنها إنتاج العدادات الذكية ومحطات التحلية بالطاقة الشمسية، ومشروع عملاق لإنتاج الألواح الشمسية بطاقة 5 جيجا في العام، ومصنع المصاعد والسلالم الكهربائية، وشركة لإنتاج المواسير، وأخرى للبطاريات، بالإضافة للأجهزة الطبية وشركة إنتاج أجهزة المراجعة الأمنية للسيارات العملاقة، ومجمعات لصناعة المطاط، وأجهزة التكييف والسيارات الكهربائية، وطلمبات الري، وغيرها.

وأكد «العصار»، أن هناك تعاونًا بين الوزارة و41 شركة في القطاع الخاص، فضلًا عن التعاون مع مراكز البحث العلمي للاستفادة من البحوث الحديثة، وأضاف أن مصر تشهد العديد من المشاريع العملاقة، التي تشارك وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ عدد منها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها تعاون مع 41 شركة من القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشروعات.

وأوضح الوزير، أن معرض مصر الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية «إديكس 2018»، التي تقام فعالياته مطلع ديسمبر القادم سيكون محفلًا دوليًا كبيرًا يليق باسم مصر، موضحًا أن الاستعدادات تتم بشكل جيد من أجل نجاح المعرض.

وأشار إلى التعاقد على ما يقرب من نصف مساحة المعرض حتى الآن، موضحًا أنه تم التعاقد مع شركة إنجليزية خاصة بإقامة تلك المعارض؛ لتحقيق النجاح المطلوب، مضيفا أن هناك 22 منفذًا لبيع المنتجات المدنية للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، يوجد 4 مراكز منها في القاهرة و3 بالإسكندرية.

ودعا «العصار» المواطنين لزيارة معارض بيع المنتجات المدنية للإنتاج الحربي في جميع فروع الوزارة؛ للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بأنفسهم، مؤكدًا أن الإنتاج الحربي يهتم بالجودة في التصنيع ويستعين بالخبرات الخاصة؛ لتطوير جودة المنتجات لديه، كما يتم طرحها في الأسواق بسعر تنافسي لتلائم الجميع، لافتًا إلى أن هدف المؤسسة هو إرضاء المواطن المصرى في المرتبة الأولى.

وأوضح أن الإنتاج الحربي مؤسسة لا تهدف للربح وإنما الهدف الأساسي لها هو تلبية احتياجات القوات المسلحة من التصنيع الحربي، ثم يأتي بعد ذلك استغلال فائض الطاقات الإنتاجية والبشرية في التصنيع المدني وخدمة المشروعات القومية والتنموية للدولة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف حاليًا الوصول إلى منتج محلي ومصري 100% من خلال تقليل الاستيراد والاعتماد على المواد الخام المصرية في التصنيع.

وأكد «العصار»، أن هناك اهتمام كبير بالعناصر والطاقات الشبابية داخل الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى دور قطاع التدريب في تقديم فرص تدريبية متميزة للشباب بما يتلائم مع سوق العمل والنهوض بالمستوى الحرفي والفني للشباب، فضلًا عن تأهيلهم إلى تولي المسئولية.