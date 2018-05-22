انقطاع التيار الكهربائي عن الشيخ زويد ورفح

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انقطع التيار الكهربائي عن مركزي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، بسبب عطلا طارئا لحق بالخط الناقل للكهرباء عند منطقة الخروبة.

ذكر مصدر فى شركة الكهرباء، أن فريقا فنيا توجه لمنطقة العطل للعمل على الإصلاحات وإعادة التيار مرة أخرى.