«الصحة» تنفي شائعات تسبب «سوفالدي» في الإصابة بالسرطان

نفت وزارة الصحة والسكان ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن أن استخدام عقار «سوفالدي» المخصص لعلاج فيرس سي له تأثير سلبي على خلايا الكبد، وينتج عنه تكوين بؤر سرطانية، مؤكدة أن هذه المعلومة عارية تمامًا من الصحة.



وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه من المعروف في حالة الإصابة بفيروس سي أن 75 إلى 85% من المصابين يتحولون إلى التهاب كبدي مزمن نشط في الكبد، و20 إلى 30% من هؤلاء المرضى ينتهى بهم الحال في عمر 20 إلى 30 سنة بأن يتحولوا إلى مرضى بالتليف من الدرجه الرابعة (F4)، ومن هؤلاء 5 إلى 10% يصابوا بالسرطان أي أن تليف الكبد يتحول إلى السرطان سواء في وجود فيروس سي أو عدم وجودة.



وتابعت: "فيروس سي فى حد ذاته لا يسبب السرطان وإنما التليف هو الذي يسبب السرطان سواء كان الفيروس استمر فى المرض أو اختفى فى العلاج، ولذلك أى مريض يصاب بالتليف وكان سببه فيروس سى لابد بعد شفائه أن يجرى متابعته كل 3 إلى 4 شهور، لأنه يصبح عرضة لأن يتحول التليف إلى سرطان بغض النظر عن الشفاء من فيروس سي".



وأشارت الوزارة إلى أن المصابين الذين حالاتهم (F0) و(F1) و (F2) و(F3) ولا يعانون من تليف لا يحتاجون إلى متابعة بعد الشفاء من الفيروس، أما المرضى (F4) مع وجود التليف، بعد الشفاء يستمر التليف وهذا من الممكن أن يؤدى إلى سرطان بنسبة 5% في العام من مرضى التليف بالرغم من الشفاء من الفيروس.



وشددت وزارة الصحة والسكان على أنه لا علاقة لعلاج «سوفالدي» بالإصابة بالسرطان، ولكن السرطان يأتي لسبب التليف والذي يكون فى آخر مراحل الالتهاب الفيروسي الكبدى (F4)، سواء فى وجود الفيروس أو اختفائه بالعلاج.