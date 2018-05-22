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قيادي بـ«فتح»: نجمع أسماء قادة إسرائيليين لتقديمهم للمحاكمة الدولية

القيادي بحركة فتح الفلسطينية - رأفت عليان
القيادي بحركة فتح الفلسطينية - رأفت عليان
أحمد العيسوي
نشر فى : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 4:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 4:53 م

قال القيادي بحركة فتح الفلسطينية، رأفت عليان، إن القيادة والشعب الفلسطيني يراهن على العدل بالمحكمة الجنائية الدولية، والمجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وقياداته على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف «عليان»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «أون لايف»، اليوم الثلاثاء، أنه حان الوقت الآن لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في حق الفلسطينيين، مشيرًا إلى وجود عمل جاد لجمع أسماء قادة إسرائيليين ارتكبوا جرائم ومارسوا الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، مثلما يفعل تنيظم «داعش»، في العديد من الدول.

وأوضح أن الفلسطينيين اتخذوا من المؤسسات الدولية ملاذًا لهم، وأنهم لا يريدون سوى إحقاق الحق وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، إلا أن على المجتمع الدولي ألا يكيل بمكيالين، متابعًا: «نعول أولًا على صمود أباء شعبنا وعلى الدول الكبيرة ودائمة الأعضاء في مجلس الأمن لتحافظ على هيبة المؤسسات الدولية».

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء جرائم وإسرائيل التي تجاوزت الحقوق، مؤكدًا التزام الفلسطينيين بقرارات الشرعية الدولية وبالمحكمة لأنهم ليسوا فوق القانون.

يذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، سلم اليوم الثلاثاء، ملفًا بالجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، واجتمع بمدعيتها العامة.


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