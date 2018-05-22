هاري وميجان يحتفلان بعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين

حضر الأمير هاري وزوجته ميجان دوقة ساسيكس، اليوم الثلاثاء، حفلا أقيم بمناسبة عيد ميلاد الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا السبعين، في أول مشاركة لهما في الحياة العامة، منذ حفل زفافهما المثير مطلع الأسبوع.

وألقى هاري خطابا قصيرا في هذه المناسبة، وأشاد بالأمير تشارلز "لرؤيته وقدرته على إحداث التغيير" من خلال برامجه الاجتماعية، والتي تتضمن مساعدة الشباب من المناطق الفقيرة وتعزيز الوعي البيئي.

وقال هاري أمام 6500 ضيف في قصر باكنجهام، مقر إقامة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في لندن: "لقد ألهمتني والأمير ويليام، وعندما ننظر حولنا هنا اليوم، من الواضح أننا لم نكن وحيدين".

وأضاف مخاطبا تشارلز: "لقد أنشأت مجموعة هائلة من الأعمال التي ستظل تحدث فرقا كبيرا في حياة الكثيرين من الناس، سواء هنا أو حول العالم".

وقال هاري مازحا إن الاحتفال بعيد ميلاد والده جاء "قبل أن يتم السبعين بستة أشهر.. كم هو ملكي للغاية!"، حيث ولد تشارلز في 14 نوفمبر 1948.

وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب تشارلز، "كلارنس هاوس"، إن الحدث سيحتفل "بالجهات التي تحظى برعاية أمير ويلز (تشارلز)، وانتماءاته العسكرية، وغيرهم من المعنيين بالمؤسسات الخيرية التي يدعمها الأمير".

وأضاف المكتب أن الطلاب العسكريين وموظفي خدمات الطوارئ الذين تعاملوا مع الهجوم الإرهابي الذي وقع بقنبلة في ملعب "مانشستر أرينا" منذ عام واحد، سوف يكونوا من بين 6000 شخص مدعوون لحضور الحفل الذي سيقام في الحديقة.

وكان هاري، 33 عاما، وميجان، 36 عاما، تزوجا في حفل زفاف فخم، شمل إقامة قداس في كنيسة سانت جورج الملكية داخل قلعة ويندسور، وحضره مشاهير من بينهم إلتون جون وأوبرا وينفري وسيرينا وليامز وجورج وأمل كلوني.