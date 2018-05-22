المتهم بالهجوم على عمدة مدينة ألمانية ينفي «كراهيته للأجانب»

التمس المتهم في قضية الهجوم بسكين على عمدة مدينة ألمانية السماح والمغفرة من ضحيته في مستهل المحاكمة اليوم الثلاثاء.

وجاء في إفادة من المتهم تلاها الدفاع: «أنا نادم على تصرفي ومصدوم بشدة من نفسي»، مضيفا أن المتهم، 56 عاما، يؤكد أنه لم يرغب في قتل أو إصابة أحد.

وتابع الدفاع، أنه لم يكن مقصودا سوى أن يشعر عمدة المدينة أندرياس هولشتاين بالنصل على رقبته فحسب، مضيفا: «كان مقصودا أن يشعر بالخوف واليأس مثلي».

ونفى المتهم أيضا أية خلفية معادية للأجانب وراء فعلته.

وبحسب الادعاء، يشتبه أن المتهم صاح قائلا: «إنك تتركني أموت عطشا، ولكنك تجلب مئتي أجنبي إلى المدينة».

يُشار إلى أن الرجل متهم بمهاجمة عمدة مدينة ألتنا الصغيرة بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا في محل صغير للكباب التركي «دونر» وأصابه بجرح في رقبته قبل ستة أشهر تقريبا.

ويفترض الادعاء أن الرجل تصرف انطلاقا من دوافع معادية للأجانب.

يُذكر أن مدينة ألتنا تندرج ضمن المحليات التي استقبلت عددا من اللاجئين يزيد على ما كان يتعين عليها استقباله.