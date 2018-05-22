وائل الإبراشي: احترام شيخ الأزهر والبابا تواضروس «مش بالألقاب»

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع ذكر اسم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دون أن يسبقه لقب «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف»، واسم البابا تواضروس دون أن يسبقه لقب «قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية»، قائلًا: «الاحترام واجب، لكنه مش بكده».

وأضاف «الإبراشي»، خلال تقديمه برنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم 2»، مساء الاثنين: «مش عايز الألقاب تاخد الطابع الرسمي بهذا الشكل، وكده في حد تاني هيقولك نقول بقى فخامة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس الوزراء وسيادة السفير».

وأوضح أنه يناقش المجلس الأعلى للإعلام، في هذا القرار لأن يرسخ ويكرس الألقاب، بينما الاحترام ليس بالألقاب، وفق قوله.

وتابع: «إذا قلت شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هل أنا بذلك لا احترمه، أخشى أن ذلك يكرس أن تبحث كل مجموعة عن الألقاب».

وأوضح أن شيخ الأزهر والبابا تواضروس لهما احترامهما تمامًا، لكنه رفض يكون ذلك بالإلزم، قائلًا: «نطق اسميهما بهذا الشكل الذي به إملاء، بينما الاحترام قواعده معروفه، فأي متصل بي الآن على الهواء أقول له يا استاذ فلان».

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر قراره اليوم الاثنين، في بيان صحفي، مطالبًا جميع القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية الخاصة والعامة، وكذا الصحف القومية والخاصة، بالالتزام بالقرار.