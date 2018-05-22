وزارة الصحة تنفي ما تردد حول أي تأثير سلبي لـ«سوفالدي» على الكبد

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أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل منذ قليل، أمس الاثنين، بأن وزارة الصحة نفت ما تردد حول وجود تأثير سلبي لعقار «سوفالدي»، المستخدم لعلاج فيرس سي على خلايا الكبد.