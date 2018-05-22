وزارة الصحة تنفي ما تردد حول أي تأثير سلبي لـ«سوفالدي» على الكبد

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل منذ قليل، أمس الاثنين، بأن وزارة الصحة نفت ما تردد حول وجود تأثير سلبي لعقار «سوفالدي»، المستخدم لعلاج فيرس سي على خلايا الكبد.



