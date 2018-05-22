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وزارة الصحة تنفي ما تردد حول أي تأثير سلبي لـ«سوفالدي» على الكبد

دينا النجار 
نشر فى : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 3:11 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 3:11 ص

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل منذ قليل، أمس الاثنين، بأن وزارة الصحة نفت ما تردد حول وجود تأثير سلبي لعقار «سوفالدي»، المستخدم لعلاج فيرس سي على خلايا الكبد.
 
 


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